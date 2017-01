Je na čase přestat používat antiviry na Windows?



A co: Je na čase přejmenovat Antiviry na Malware protože obsahují vše co Malware může mít.



To že dnes obsahuje každý software telemetrická data a odesílá je je normální i když se může jednat o data která identifikují daný počítač nebo dokonce daného uživatele.



Co už za normální nepovažuji je že si člověk koupí software který ho má chránit proti zneužití jeho počítače a přitom software dělá přesný opak.







Nastíním jednu situaci:

Někdo vám pošle email třeba omylem nebo záměrně a policie se o vás začne zajímat .

Odesílatel dělá trestnou činnost nebo ho prověřuje policie můžete si vymyslet 1001 důvodů proč tomu tak je.



Ale momentálně polici zajímáte vy jak o vás jednoduše sehnat informace ?

Napíchnout telefon nebo email např skype ? (Domovní prohlídky by jste si asi všimli)



Kontaktují nejznámější Antivirové společnosti: Avast, Eset, Kaspersky, Avira, AVG atd.

Podle emailu nebo kontaktní informace si vás najdou a hádejte co pak?

Vás počítač zahájil den otevřených dveří...

(Antivirové řešení ukládá vše co chce a věřte tomu že ví víc než vy víte sami o sobě za 5let)



Že to není pravda že se to nemůže stát ? Tak to jste nečetli licence u Antivirových řešení např Avast.









Co dělat?





Dneska je jedno so se vám dostane do počítače když nejste blbec a máte zálohováné důležité data.

Problém nastává aby se tyto data nedostali ven z vašeho počítače.



Takže nejduležitejší je FIREWALL!



Linux problém s Malwarem nemá ale když by jste spustili kod o kterém si nejste úplně jisti ze je košér.

Na Firewall u linuxu zapomeňte proste tam neexistuje. (na Firewall GUI zapomeňte a stejně by jste museli být developer linuxu aby jste nějaký Firewall zprovoznili)





U windows existuje: Windows Firewall Control asi jediná věc co mě drží na WIndows 7





Řešení problému existuje: Open Source Antivirus

Bohužel existuje jenom jeden Clamav a ten nestojí za nic a to doslova.