U nejnovějších dsitribucí jsou kromě x86_64 stále k dispozici ISO s označením i386. Znamená to, že je kompatibilní se starou 386kou a půjde to tam skutečně spustit? Už jenom samotné jádro žere víc ramky, než kolik se na 386 tehdy pouštělo... Má to pořád kompatibilní instrukční sadu?