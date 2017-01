BTRFS a HWRaid

Nazdar!



Chci se zeptat, mate nekdo zkusenost s provozem BTRFS na velkych HW polich - radove desitky TB v raidu 10, 50, 60? Cetl jsem v par diskuzich, ze tyto moderni FS jsou spise stavene na to, ze si delaji nad diskama vlastni RAID a ze prave delat jim HW radicem definovane pole je spise na skodu, protoze pak to degraduje jejich vykonove vlastnosti. Ma to byt jestli jsem pochopil spravne z duvodu, ze BTRFS vi lip co kam zapsat na ktery disk nez radic. Na druhou stranu jsem cetl, ze BTRFS je stabilni a doporucovan pro produkci jenom v rezimu RAID-0 nebo RAID-1, ze jeho implementace pro vyssi RAIDy jeste neni uplne stabilni a ze to pak radeji pouzit HW raid.



Takze zaver je zatim pro mne, ze udelat HW treba RAID-60, ale muze se stat, ze BTRFS na tom bude mit horsi vykon (nez treba EXT4).



Diky za rady a zkusenosti!