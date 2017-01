Režie virtualizace je zanedbatelná, takže to prostě posčítej/vynásob.



Problém je, že píšeš 20 GB místa na disku, ale tebe spíš zajímají diskové operace. Například u rotačních disků radši počítej jenom 50 IOPS - takže to máš 5 IOPS na jednu VM (za předpokladu že jednoduše uděláš malé pole a neřešíš nějaký rozklad zátěže) a to je dost málo. Takže bych uvažoval o SSD.