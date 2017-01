Podstvícená drátová CZ klávesnice s velkým ENTER

Zdravím,

máte na linuxu vyzkoušenou nějakou v ČR prodávanou podsvícenou klávesnici? Nepotřebuju žádnou herní šílenost, ale často pracuju navečer a podsvícení by se hodilo.



Uvítal bych drátovku s nativním CZ layoutem a velkým enterem, pokud možno, kdyby to nebyl žádný šunt a nebyl moc hlučný. Využití bude klasika kancl, net apod. Hry nehraju, ale "herní" design mi až tak nevadí.



Hodně se prodávají od "Connect IT" ale sestra od nich klávesnici má a přijde mi to hrozný krám, tak uvítám konkrétní typy od vás. Cenově bych nechtěl jít přes 2 tisíce, nepřijde mi, že by to mělo smysl.



Hlavně bych nerad koupil něco a pak zjistil, že se to podsvícení nastavuje přes nějakou pitomou win utilitu a bez ní to nejde.



dík