Ale i když to tak může (a nemusí být), tak je automotive podle mně dost uzavřený svět. Tím myslím, to, že co se tam člověk naučí, tak těžko uplatní někde jinde.Ja si myslím, že to má blíže k elektroinženýrství, než softwarovému inženýrství, aspoň podle videí co jsem viděl na youtube.