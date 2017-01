Sprava services - centralizovany GUI nastroj

dobry den, existuje nyni (prechodova faze od sysvinit k systemd) najeky pohodlny GUI nastroj kterymi lze na debianu ovladat VSECHNY (tj. ty co uz nyni ridi systemd ale take ty co zustavaji jeste pripadne v rezii sysvinit) sluzby, demony (start, stop, restart, enable, disable) ? Na windows staci jit do Nastroju pro spravu - Sluzby, na mac os x pouzivam Lingon X a Launchcontrol. Pokud neni zadna klikaci aplikace jak se to dela v terminalu ?, nejdriv bych si musel vylistovat vsechny sluzby, demony kde jsou vcetne jejich umisteni a pak pres nejake prikazy dat start stop restart enable disable



omlouvam se za mozna laicky dotaz, moc jsem toho nevygooglil, navody jsou bud jeste ke staremu systemu s init.d kkde mi to neprislo prilis trivialni a user friendly nebo naopak k novemu se systemd a mam v tom zmatek