Vykonne PC bez aktivneho chladenia - pre alergika

Zdravim,



kamos riesi taky kuriozny pripad - jeho podriadena ma silnu alergiu na prach a ine alergeny... no a vylucovacou metodou dosli k tomu, ze ventilatory v pc zrejme rozfukuju tieto alergeny do vzduchu, a zrejme aj vo vnutri sa kumuluju... v praci vraj dlhodobo nevydrzi a dost maroduje, takze sa dohodli na home-office, cize si moze dat prestavku, vyvetrat prip. kupel, ma doma cisticku vzduchu, zvlhcovac a pod.... ale prejavy sa znizili len trochu - resp. ked pracuje tak sa to zhorsi takmer okamzite...



takze riesi ci existuje nejaka moznost pc bez ventilatorov... ide o pomerne vykonne pc - urcite I7 a nejaka vykonna graficka karta, notebook nepripada v uvahu kvoli vykonu...



mna napadlo proste investovat do velkej skrinky, velke pomalobezne ventilatory, nejake ozrutne pasivne chladice na cpu a grafiku a poriadne filtracie na vstupy a vystupy v bedni... ale vraj nieco take ma a moc to nepomaha...



alebo ina moznost by mohla byt ta otvorena skrinka co pouzivaju overclockery + pasivne ozrutne chladice, ale pochybujem, ze pasivne uchladi taky vykon...



Ma s takym niecim niekto skusenost ? Ako by ste to riesili ?