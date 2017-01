Ahoj,snazim se naucit zaklady Python+Qt4.V QtCreatoru jsem si naklikal formular s LineEditem, Buttonem a Labelem.Do pythonu se mi ho podarilo snadno nacist, ale neumim se dostat k widgetum.Pro zacatek jsem se snazil, aby po kliknuti na tlacitko se prekopiroval text ze lineeditu do labelu.Mohl by mi nekdo prosim poradit, jak na to? Asi spatne googlim.