PPP s EAP-TLS z linux na Windows server, rozpad spojení

pty "pptp xxx --nolaunchpppd"



#novj



noauth

#ipcp-accept-local

#ipcp-accept-remote



#noipdefault

nodefaultroute



#nodeflate

#nobsdcomp

#nopredictor1

#nopcomp

#noaccomp



#lcp-echo-failure 0

#lcp-echo-interval 0



#proxyarp

usepeerdns



refuse-pap

refuse-chap

refuse-mschap



#mru 1500

#mtu 1500



name xxx

remotename xxx

domain xxxx



require-mppe-128

debug

logfile /tmp/pppd.log



Jan 26 12:29:06 raspberrypi pptp[5357]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:544]: read returned zero, peer has closed

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pptp[5357]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:258]: Closing connection (shutdown)

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pptp[5357]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pptp[5357]: anon log[pptp_read_some:pptp_ctrl.c:544]: read returned zero, peer has closed

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pptp[5357]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Script pptp xxx --nolaunchpppd finished (pid 5345), status = 0x0

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Modem hangup

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Connect time 0.6 minutes.

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 5437)

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: MPPE disabled

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: sent [LCP TermReq id=0x2 "MPPE disabled"]

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Connection terminated.

Jan 26 12:29:06 raspberrypi avahi-daemon[538]: Withdrawing workstation service for ppp0.

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Waiting for 1 child processes...

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: script /etc/ppp/ip-down, pid 5437

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 5437), status = 0x0

Jan 26 12:29:06 raspberrypi pppd[5344]: Exit.

Jan 26 12:29:07 raspberrypi ntpd[702]: Deleting interface #25 ppp0, 10.100.8.11#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=31 secs



....

EAP authentication succeeded

sent [CCP ConfReq id=0x1 <mppe +H -M +S -L -D -C>]

rcvd [CCP ConfReq id=0xd <mppe +H -M +S -L -D +C>]

sent [CCP ConfNak id=0xd <mppe +H -M +S -L -D -C>]

rcvd [IPCP ConfReq id=0xe <addr 10.100.8.10>]

sent [IPCP TermAck id=0xe]

rcvd [CCP ConfAck id=0x1 <mppe +H -M +S -L -D -C>]

rcvd [CCP ConfReq id=0xf <mppe +H -M +S -L -D -C>]

sent [CCP ConfAck id=0xf <mppe +H -M +S -L -D -C>]

MPPE 128-bit stateless compression enabled

sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]

rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]

sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]

rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 10.100.8.28> <ms-dns1 10.100.100.101> <ms-dns2 10.100.100.102>]

sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 10.100.8.28> <ms-dns1 10.100.100.101> <ms-dns2 10.100.100.102>]

rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 10.100.8.28> <ms-dns1 10.100.100.101> <ms-dns2 10.100.100.102>]

rcvd [IPCP ConfReq id=0x10 <addr 10.100.8.10>]

sent [IPCP ConfAck id=0x10 <addr 10.100.8.10>]

local IP address 10.100.8.28

remote IP address 10.100.8.10

primary DNS address 10.100.100.101

secondary DNS address 10.100.100.102

Script /etc/ppp/ip-up started (pid 4893)

Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 4893), status = 0x0

Script pptp xxx --nolaunchpppd finished (pid 4880), status = 0x0

Modem hangup

Connect time 0.6 minutes.

Sent 1092 bytes, received 0 bytes.

Script /etc/ppp/ip-down started (pid 4975)

MPPE disabled

sent [LCP TermReq id=0x2 "MPPE disabled"]

Connection terminated.

Waiting for 1 child processes...

script /etc/ppp/ip-down, pid 4975

Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 4975), status = 0x0



root@raspberrypi:~# route -n

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface

0.0.0.0 192.168.99.100 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0

10.8.0.0 10.8.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0

10.8.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 tun0

**10.100.0.0 10.100.8.10 255.255.0.0 UG 0 0 0 ppp0

10.100.8.10 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0

192.168.99.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0

193.84.175.148 192.168.99.100 255.255.255.255 UGH 0 0 0 wlan0

------------------------

root@raspberrypi:~# ip route get 10.100.8.10

10.100.8.10 dev ppp0 src 10.100.8.21

cache

------------------------



nf_nat_pptp

nf_conntrack_pptp

nf_conntrack_proto_gre

Zdravím,snažím se rozchodit připojení ke korporátní VPN z Raspberry Pi, nebo prostě z linuxu.Jde o PPTP s ověřením přes certifikáty, tj. EAP-TLS a s MPPE-128. Opatchoval jsem si PPPD aby to uměl ( http://www.nikhef.nl/~janjust/ppp/ ), je to verze 2.4.6.Klient se mi autentifikuje oproti Win serveru, dostane od něj IP a DNSka, vytvoří se rozhraní ppp0, přidá se routa na endpoint a za pár sekund se vše rozpadne (pokaždé to trvá stejně dlouho). Neprojde žádný paket, resp. od serveru ke mě se žádný nedostane skrz rozhraní ppp0 - nejde ping, nic.Jiný klient, postavený na windows, ze stejné sítě za stejným routerem se stejným protokolem připojí a jede.Mohl by mě prosím někdo nakopnout správným směrem? Posílám konfiguraci (ale ta je asi správně) a logy.konfigurace pppd - různé pokusy s parametry co jsou zakomentované nepomůžou...syslog - od okamžiku kdy to spadne...pppd.log - od okamžiku úspěšné autentifikaceroutytu routu označenou hvězdičkami si přidávám sám, ale nechodí to ani bez ní ani s ní. Rozhraní tun0 je jiná vpn, ale nechodí to ani když ji shodím.Přidal jsem ještě tyto ... modprobe...