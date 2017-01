Routa v OpenVPN dále do sítě

Ahoj, potřeboval bych poradit s routováním.



Mám openvpn na serveru, klient se k ní může bez problému připojit a vzájemně komunikují, ale nemohu se dostat dále do sítě.

TAP na serveru je: 10.45.42.1/24

TAP na klientu je:10.45.42.2 (to je jen příklad, další klienti dostávají samozřejmě ip vzestupně)



Na serveru je dále eth0, který je připojen do vnitřní sítě a má přiřazeny tři adresy:

inet 192.168.10.1/21 brd 192.168.15.255 scope global eth0

inet 192.168.11.1/21 brd 192.168.15.255 scope global secondary eth0:0

inet 192.168.10.65/21 brd 192.168.15.255 scope global secondary eth0:1



Na serveru je dále Shorewall, v něm jsem nastavil masq:



#WAN #LAN

eth1 eth0

tap0 eth0



Pokud chci v tuto chvíli abych se z klientské stanice dostal do vnitřní sítě na 192.168.10.127



jak má vypadat klienstká routa? A případně pokud někdo zná lépe Shorewall, je třeba v něm nastavit něco dalšího?



Děkuji.