Let’s Encrypt a klientske certifikaty v nginx

Zdravim,



na nginx webserveru pouzivam prihlasovani klientskymi ssl certifikaty. Je to bezpecne a dobre funkcni.

Mam vlastni CA, kterou generuji klientum certifikaty.

Problem je neduveryhodnost webu pri otevreni v prohlizeci (klient s certifikatem to resit nemusi, ale lide bez certifikatu by meli videt info stranku a to bez chyboveho varovani).

Rad bych i na tento web nasadil Let’s Encrypt, ale chci zaroven zachovat i klientske ssl certifikaty. Je to nejak mozne? Slysel jsem, ze by to melo jit pomoci mezilehle CA. Musel bych tedy svoji vlastni CA podepsat Let’s Encrypt certifikatem.



Je to vubec techniky mozne? Pripadne jak na to? Nic funkcniho jsem nenasel.