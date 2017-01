Jak na sítě na Debianu?

nastavení ip adresy staticky, DHCP, přepínaní mezi tím,

vyysvětlí jak se to konfiguruje za běhu a v konfiračních souborech

vztah konfiguračních utilit k různým konfiguračním souborům

ideálně aby to fungovalo i na bezdrátové sítě

Je někde nějaký ucelený a aktuální tutorial nebo něco takového jak správně na sítě v Debianu?Znamená, že popíše:Znáte něco takového? Moje zkušenosti s tím jsou asi takové, že každá utilita nakonfigurovala něco, to co nenakonfigurovala zase nakonfigurovala jiná, ale ta rozbila to co jsem nakonfiguroval tou předchozí a na wlan0 buď úplně rezignovali nebo to celé dodrbali. Když jsem se teda konečně uráčil dát dokupy ovldač k WiFi a nějak to zkoušel zprovoznit, tak pak krom wlan0 pro jistotu zase nejelo nic jiného. Čili jsem se rozhodl, že se s tím naučím pořádně. Jenže většinu článků kde to vypadá nadějně pak totálně zhodí články říkájící, že ifconfig, atd jsou zastaralé a mělo by se používat něco jíného.