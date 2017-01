Narazil jsem v jedné organizaci na web jejich zahraničního partnera, který trochu nepochopitelně používá HTTPS na portu 80 (tj. https://IP_adresa:80 ).Připadá mi to dost neobvyklé, skoro až nenormální. Česká firma používá KERIO a jeho inspekční modul v tomto případě docela protestuje.Zajímal by mě nezávislý názor, protože já si myslím, že te to blbost.Děkuji za odpověď.