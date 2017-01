Konfigurační soubory Xorg se chovají nelogicky

OMG.

První odkaz na toto téma z Google



Používání X -configure pro generaci xorg.conf je zavrhováno ze dvou důvodů:

Od verze 1.8 xorg-server používá namísto jednotného souboru xorg.conf vícero konfiguračních souborů v /etc/X11/xorg.conf.d

xorg.conf je z většiny zavrhnut, i když je během inicializace Xorg-serveru zpracováván.



A co jako? Jakou ma rozdeleni xorg.conf do vícero konfigů souvislost s tím, že se:1. Vygeneruje špatně, protože nefunguje klavesnice a myš2. Do logu napíše "používám tenhle konfig" a přitom používá konfigy jiné, což neoznámí?Porádím ti, jestli na to nestačíš. Žádnou.Nehledě na to, že v /usr/share/X11/sorg.conf.d/ mám soubor i pro ATI radeonm, co se mi nejpíš vygeneroval, když jsem zapojil svůj OS který mám na ext disku do notebooku. Přesto však se použije buďto VESA, anebo jakýsi free ovladač pro moji Intel grafiku. Každopádně ani jedno z toho nikde v logu oznámeno není.