Návrh řízení na linuxu

Ahoj,dělám „robota“ na RaspberryPi platformě a potřeboval bych zkontrolovat, jestli mám +- dobrej nápad. Ten robot je akorát pár servomotorků na mávání rukama, displej a k tomu pak dobastlím co mě ještě napadne. Pojízdný to naštěstí není. Chci to řídit přes web a IR ovladačem od telky.Řídící program napíšu v Pythonu (ranec knihoven, jednoduchost). Pythoní skript na začátku přečte konfigurační texťák a pak klasicky nekonečnej while (točí servama...). Měl jsem v plánu, že systemd by ten skript mohl po startu spustit (a taky hlídat, jestli nespadl, a kdyby jo, tak ho zase pustit). Může to takhle fungovat?Do konfiguračního texťáku bych ukládal nějaký nastavení co zobrazovat, jak se chovat apod. (nebude se to měnit moc často). Formát asi JSON, XML nebo něco takovýho.Na web bych měl Apache, jako stránku napíšu něco jednoduchýho v php. Na stránce si člověk zadá co chce a tlačítkem odešle formulář. Tím php skriptem to pak uložím do toho texťáku a zavolám si restart toho skriptu (exec nebo shell --> systemctl restart blabla). Není to moc prasárna?Ovladač by hlídal LIRCem. Viděl jsem tam nějakou irexec funkci, tak bych si ji zavolal, aby zase: uložila nastavení do texťáku a restartovala Pythoní skript.Mohlo by to fungovat/není to zbytečně složitý? (S linuxem moc dlouho nedělám (cca rok))Díky za případné postřehy