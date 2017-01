Turris Omnia dotaz

Zdravim kolegove,





chtel bych se zeptat tech, co maji zkusenosti s Turris Omnia, jestli je mozne na tomto zarizeni

provest nasledujici konfiguraci:



Mam uplink a do nej pripojim kabel, ktery mi vede z jineho switche. Potreboval bych pak, aby jeste jeden LAN port byl soucasti te site, ze ktere je privedeny uplink tj. aby byl PC v tomto LAN portu switchovan pres WAN port do site "providera". Zaroven bych potreboval,

abych na WAN port mohl dat IP adresu a ostatni PC pripojene do dalsich LAN portu Turrisu byly

natovany za tuto IP adresu.

Kdyz to shrnu, tak v podstate na WAN portu a PC pripojenem v prnim LAN portu potrebuju mit IP

adresy ze stejne L3 site.



Jeste by tady mozna byla moznost to udelat nejakymi NAT pravidly tj. na WAN portu by byly 2 IP adresy

a jedna by se NATovala 1:1 na PC, co by byl v LAN1 portu. Problem je ale, ze tam potrebuju dostat taktez

na ten PC v LAN1 portu i multicast provoz tj. klient si zazada o nejakou grupu pres igmp a z te "WAN" site

dojdou data pro vyzadanou multicast grupu az na to PC v LAN1 portu.



Diky pomoc!