Neco se da vykuchat tady: https://github.com/jiri001meitner/edithosts/blob/master/gethosts.sh Pokud chcete nejakou databazi vselijakych utocicich IP, tak mrknete na denyhosts. Ma to databazi sdilenou mezi usery, kam kazdy, kdo to tak ma nakonfigurovane, posila adresy tech, co na nej utoci a ostatni, pokud to tak maji nakonfigurovane, si to stahuji. Cili by stacilo vykuchat to stahovani, pokud nechcete pouzit denyhosts samotny.Pak existuji vselijake blacklisty pro blokovani spamu, akorat nevim, jestli u nich jde stahnout databaze nebo se to musi pouzivat jako sluzba.