Parkování u prodejny - aneb zatracená inkluze

Osobne to nevyuzivam, lebo som priaznivec hromadnej dopravy a cyklistiky.



Od pošty je nejlepší komplexní doručení.



Jinak dopravní společnosti jsi popsal přesně Večerní doručování v 11 dopoledne? Není problém a odpoledne prý už nemá čas Zkurvená země plná zkurvených služeb. Tak alespoň je to levný. Můžeš si objednávat zboží a chodit na naše luxusní školy...



Hm, no tak na kole přes centrum Liberce?Tak to už chce náturu a hodně dobrou pojistku.Plus taky zásobu kol a pětikilový řetěz.Jenže to stojí tak kilo navíc, což je u myši za tři stovky celkem problém.Mimo to, pošta u nás má otevřeno od 14-ti do 16:45, když to vezmu 90kou přes obec, tak to v pátek i stíhám, jen se modlím, abych nepotkal nějakého zpomaleného člověda, který třeba celou noc pracoval, pak nemohl usnout a rozespalý se vymotal před barák, aby si sehnal pivo/limo/noviny/časopisy nebo co takový člověd shání. To by byl chudák mrtvej a já měl podmínku nebo skončil na rok v krimu. Navíc mám pocit, že co pošta neroztříská, to druhý den pošlou zpátky se vzkazem "nedoručeno". Řekl bych vám vtip o České poště, ale nevím, jestli by vám došel...V mnoha ohledech je to pravda, sviňáci chtějí vydělávat těžký prachy, ale myslet na lidi, to ne.A vtip je, že v Německo a další země jsou na tom dneska ještě daleko hůř, neříkám, že tam není pár dobrých služeb, ale jdou taky do (_._)