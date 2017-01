LVM - manipulace se svazky

na toto je ovela vhodnejsie btrfs/zfs, tie maju prikazy send a recieve a velmi pohodlne sa to posiela cez pipe po ssh.



V tvojom pripade by som siel uz po nejakej hotovej utilite/scripte, ktora dokaze robit aj incrementalne backupy blokovych zariadeni a to teoreticky mozes robit aj kazdu minutu. Interne to sice tiez pouziva ssh a dd, ale clovek nemusi mysliet na kazdu jednu chybicku ktora mu moze poskodit data.