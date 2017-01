Tiskárna občas netiskne

Prosím o radu...



Mám notebook s dokinou a starou tiskarnu HP LaserJet 4MP. V sytému Mint 16 tiskárna fungovala jak měla, ale přešel jsem na Mint 18.1, a ne vždy se povede tisk, resp. ne vždy tiskárna tiskne. Bezproblémový tisk proběhne v cca 50% případů. Testoval jsem připojení tiskárny jak přes LPT, tak i pomocí převodníku LPT na USB. V obou případech stejné chování.



Ukázky chování (všechny dokumenty obsahují pouze text):

* tisk Testovací stránky (1 strana) - než ji vytiskne, tak to trvá cca 10 min

* PDF: 20-ti stránkovy pdf -> vytiskne bez problémů

* jiný PDF: tisk všech stránek neprovede, ale tisk pouze první stránky provede. Žádnou jinou jednu stránku ale nevytiskne, jen tu první.

* LibreOffice: 5-ti stránkový dokument -> Tiskni vše -> nic nevytiskne; odmazání posledního řádku -> najednou tiskne všechny stránky (zobrazil jsem netisknutelné znaky posledního odmazaného řádku, ale nebylo tam nic než prostý text)



Tiskárna se vždy chová stejně. Kontrolní dioda na tiskárně svítí, po zaslání na tiskárnu začne dioda blikat, v tiskové frontě je vidět úloha, která ale za chvíli zmizí a nic se nevytiskne. Tiskárna přestane blikat a zase jen svítí (tisk. úloha prostě zmizela).



Hledal jsem něco chybového v syslogu, ale s tiskem se tam objeví jen

Jan 21 17:50:18 tecra kernel: [26337.377908] usb 2-1.4.1.1: reset full-speed USB device number 7 using ehci-pci





V lozích od cups nacházím.

localhost - - [21/Jan/2017:17:47:47 +0100] "POST /printers/Hewlett-Packard-HP-LaserJet-4MP HTTP/1.1" 200 57910 Print-Job

successful-ok

localhost - - [21/Jan/2017:17:48:06 +0100] "POST / HTTP/1.1" 200 363 Create-Printer-Subscriptions successful-ok



Zkoušel jsem tiskárnu odebrat a přidat, měnit různá nastavení, ale nic nepomáhá. Chápu, že dotaz je asi zralý na křišťálovou kouli, ale už nevím co zkusit. Poraďte jestli vás něco napadne.

Děkuji.