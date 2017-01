Ahoj, na jednom stroji mam HW Raid a zajímá mě jedna zásadní věc, kterou zatím nevím jak funguje. Na HW Raid jsou připojeny dva disky s OS (Raid 1). Když se jeden z disků pokazí, vypnu stroj, disk vytahnu a aniz bych rekonfiguroval HW raid tak system nabehne z disku co tam zustal? díky za info

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj