Co je v ramci lokalni site? To jsou ty 4 PC? Nebo v ramci cele site? Musite byt presnejsi v definici. Taktez ta rychlost. 100/40 Mbps je mysleno PC-PC v ramci tech 4? PC (1z4)-PC(jina cast site)? atd. Je to potreba neustale, nebo jsou to spicky, takze se to muze prelevat mezi potrebami jednotlivych PC?



Bod 1] snizi celkovou realnou rychlost nekde na polovinu pres wifi pro ty 4PC a urcite ovlivni to same pro klienty samotneho hlavniho AP.

Bod 2] zvysi zaruseni prostoru, muze to ovlivnit hlavni AP, realna rychlost bude odpovidat vykonu tech krabic (a dle zapojeni kabel/wifi na strane u AP), ale samotny wifi spoj bude zase zpomaleny jako v bode 1]