Blbec personalista

Zaujal mě inzerát volné pozice firmy, jejíž obor podnikání považuji za docela zajímavý. Práci sice nehledám, ale jsem zvedavy. Inzerát je takový klasický zmatek, kdy zaměstnavatel typicky požaduje X programovacích jazyků a Y informačních systémů (což samozřejmě nikdo nesplňuje) a ve výsledku není vůbec jasné, co je náplní práce, neboť v popisu je všechno možné a výsledek neodpovídá názvu pozice. Pro autora inzerátu je zřejmě IT prostě jenom IT a o existenci různých oborů a zaměření nemá ani ponětí.No co, klasika, zeptáme se, samozřejmě nanejvýš zdvořile. A odpověď? Něco ve smyslu: Co si to dovolujete, držte hubu a krok, pošlete nám životopis a pak se možná u pohovoru můžete zeptat, koho vlastně poptáváme a kam se to vlastně hlásíte... Zájemců máme dost.Tak nevím. Zřejmě je na trhu přebytek IT specialistů a firmy tak brečí úplně zbytečně. Nechápu.Zdá se mi to, nebo alespoň trochu normální HR mají dneska jenom "dynamické IT společnosti" a všude jinde sedí idioti?