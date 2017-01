Jak proběhne načtení ovladačů v Linuxu?

Zasunu do USB v počítači nějaké zařízení, třeba klávesnici nebo wifi dongle. Pokud mám štěstí a funguje to, co způsobilo automatické rozpoznání a přidělení správného ovladače? Přímo kernel to rozpozná a připojí to do /dev, nebo je to nějaká aplikace mimo kernel, která nějak sleduje dmsg nebo co a podle toho načte odpovídající modul do jádra?



Pokud to dělá jádro, potom se mi jako uživateli vyplácí udržovat jádro v distribuci aktuální, aby vše fungovalo co nejvíc automaticky?



Jsou verze jádra kompatibilní? apokud nějaká aplikace potřebuje jádro 2.4, bude fungovat i na jádře 4.0?



Jaký je rozdíl, pokud k zařízení musím načíst modul automaticky a pokud je obsažen přímo b jádře, jen v komfortu?



Můžu jádro pouze aktualizovat na bázi balíku všech možných aktuálních modulů, abych pak nemusel něco zavádět ručně?