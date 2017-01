Debug XDMCP přes XDM po pádu disku

Vazene kolegyne ,vazeni kolegovai!



Havarovali mi jeden z dvoch kanalov RIADu na Xhoste s Ubuntu. Na tych diskom som mal adresare



/boot

/home

/opt

/srv

/usr/src

/tmp

/var

a

swap



ako samostatne oddiely



Vypadok bol nevrtany, v cvase instalacie isiel len 1 ks disku z 4 moznych,





System sa mi podarilo dostat do stavu, ze funguje vsteko vratene exportu /home cez nfs, aj ked zo stratou udajov, ale bezi..

Jedina vec, ktora nefunguje je Xdmcp prihlasovania terminalov vdaka xdm. Po dlhom skumani som prisiel na to, ze na porte 177

ostavaju neprecitane data v Recv-Q. lsoff je nejaky cely podivny a ldd ma nakopone len na prekontrolovanie PAMu, to som ale robil a nic som nenasiel v minulosti. - nejake doinstaloacie medzi tyum boli. Vedel by mi nuiekto poradit, ako tak zdebugovat...







netstat -a|egrep xdm

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

udp 0 0 147.175.115.0:xdmcp 0.0.0.0:*

udp 213184 0 147.175.115.22:xdmcp 0.0.0.0:*

udp 0 0 147.175.115.21:xdmcp 0.0.0.0:*



sudo lsof -i :177

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

xdm 4979 root 4u IPv4 43531 0t0 UDP 147.175.115.21:xdmcp

xdm 4979 root 5u IPv4 43532 0t0 UDP 147.175.115.22:xdmcp

xdm 4979 root 6u IPv4 43533 0t0 UDP 147.175.115.0:xdmcp

sh 18325 root 4u IPv4 43531 0t0 UDP 147.175.115.21:xdmcp

sh 18325 root 5u IPv4 43532 0t0 UDP 147.175.115.22:xdmcp

sh 18325 root 6u IPv4 43533 0t0 UDP 147.175.115.0:xdmcp

su 18326 root 4u IPv4 43531 0t0 UDP 147.175.115.21:xdmcp

su 18326 root 5u IPv4 43532 0t0 UDP 147.175.115.22:xdmcp

su 18326 root 6u IPv4 43533 0t0 UDP 147.175.115.0:xdmcp





sudo ldd /usr/bin/xdm

linux-vdso.so.1 => (0x00007ffd2b8f3000)

libXmu.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXmu.so.6 (0x00007f7754539000)

libX11.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 (0x00007f7754200000)

libXau.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6 (0x00007f7753ffc000)

libXdmcp.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0x00007f7753df6000)

libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007f7753bd0000)

libpam.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0 (0x00007f77539c0000)

libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f77537bc000)

libcrypt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1 (0x00007f7753584000)

libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f77531bd000)

libXt.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXt.so.6 (0x00007f7752f54000)

libXext.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6 (0x00007f7752d42000)

libxcb.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 (0x00007f7752b1e000)

libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007f77528ab000)

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055d5cc93c000)

libaudit.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1 (0x00007f7752683000)

libSM.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSM.so.6 (0x00007f775247b000)

libICE.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libICE.so.6 (0x00007f7752261000)

libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f7752041000)

libcap-ng.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0 (0x00007f7751e3c000)

libuuid.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libuuid.so.1 (0x00007f7751c37000)