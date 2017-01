HTTPS a NGINX - brutální nárůst zátěže

Nazdar rooti.Mám následující problém. Seshora od mgmnt přišel požadavek na překlopení webu na https. Jedná se o jeden poměrně čtený web. Začali jsme tedy polehoučku, nejdříve s webem, který servíruje statiku. Běží na soudobém HW HP/Intel, 18 GB paměti a v režimu http nemá nejmenší problém, vytížení 4 "jader" je okolo 10%, hlavně díky IO. Nastudoval jsem jak zkonfigurovat https na nginx sestavil velmi jednoduchý a přímočarý config s redirectem z 80 na 443. Rovnou jsem aktivoval http2 s představou, že takto bude méně spojení/ssl sessions.V běžném provozu a s keepalive 2s obsluhujeme cca 30 req. paralelně s cca 900 otevřenými spojeními na keep alive.Hlavní server, který servíruje obsah zůstal (prozatím a navenek) http.V okamžiku spuštění naběhla obrovsky zátěž, takřka ke 100% na každém z jader. do několika minut zátěž klesla k 60% per jádro (top) Nicméně bylo to odpoledne v času klidu. Večer jsem musel potupně přepnout zpět na http protože server začal kolabovat - vracel 500.Nicméně, zřejmě kvůli hlavičce Strict-Transport-Security máme doteď problémy u některých obrázků browsery tvrdošíjně trvají na httpsDOTAZ: Proč je tam ta pekelná zátěž, když *všichni* se dušují, že její nárůst bude minimální. Evidentně je to buď pověra, nebo mám chybu v konfiguraci... Vnitřně si to vysvětluju tak, že TLS handshake s celou parádou je výpočetně náročná operace a "prostě je to tak" - ale celkem se mi s tím těžko smiřuje.... a mimochodem, počet otevřených spojení na keepalive samozřejmě vůbec neklesl, ba právě naopak, ale to asi kvůli zpomalení servírování.Máte někdo vysvětlení?Dík za váš případný čas ...M.--SSL config ---server {listen 443 ssl http2;server_name *****.cz;ssl_certificate ****.crt;ssl_certificate_key ****.key;ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';ssl_prefer_server_ciphers on;ssl_dhparam /path/to/dhparam.pem;ssl_session_cache shared:SSL:50m;ssl_session_timeout 1d;ssl_session_tickets off;add_header Strict-Transport-Security "max-age=0; includeSubDomains" always;root /static/html;location / {index index.html index.htm;add_header Access-Control-Allow-Origin "*";--- SSL -----