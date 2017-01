Aky HW s HDMI vystupom pre zobrazovanie streamu kamier zo synology

Zdravim Vas, potreboval by som poradit je dost mozne, ze poznate vhodny HW na tento ucel.



V malickej dielne su IP kamery a ich zaznam sa nahrava na synology nas. Je tu poziadavka aby na vystavajucom televizore, bezal stream z kamier. Samotne synology je len NAS a ku kameram sa pristupuje z weboveho prehliadaca. Je mozne pristupovat ku kamere aj priamo cez prehliadac na ich IP adresu, ale to by clovek musel mat otvorene vsetky kamery v taboch ci oknach. Synology ma na to jednotne rozhranie a obsluha si uz zvykla. Takze potrebujem hardware, ktory bude zobrazovat na monitore webovu stranku prave toho synology. Na tento ucel podla mna postacuje raspberry ci banana. Kamery su 3 v buducnosti ich bude viac no najviac vsak 6.



Aky hw by ste zvolili vy? nic ine sa od toho neocakava, len pasivne zobrazenie kamier. Doteraz na to doticna osoba pouzivala notebook(ale uz prisla na to, ze je to nepohodlne ak na tom notebooku chce este nieco robit a nema tak zamestnancov na ociach).