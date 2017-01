Požadavky na znalosti dnešních firem

Citace



Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Programovanie a správa existujúcich systémov v technológiách v .NET C#. Uchádzač o túto pracovnú pozíciu musí mať prax v technológiách:



Visual Studio 2015, .NET C#, ASP.NET MVC / WCF, Oracle / Microsoft Sql Server / MySql

- javascript, jquery, XML, json, CSS, Bootstrap



Počítačové znalosti - programátor

C# - pokročilý

PHP - základy

PL/SQL - základy

SQL - základy

.NET - pokročilý

ASP.NET - pokročilý

CSS - pokročilý

HTML - expert

XML - expert

MySQL - pokročilý

Oracle Database - základy

Microsoft SQL Server - základy

Citace

Počet rokov praxe 1

Ako tak pozeram rozne pracovne ponuky, tak sa nestacim cudovat, co vsetko vyzaduju od uchadzaca. Prevazne dominuju ponuky tykajuce sa webovych technologii. Tak napriklad:a na zaver ceresnicka na torte:Firma vyzaduje nespocetne mnozstvo technologii, ale prax 1 rok? To sa kde da vsetko naucit za rok a este byt v niecom expert alebo pokrocily?A taketo poziadavky byvaju uvedene aj pri inych ponukach. Nestacim sa divit. Ovladat tolko technologii a byt este aj v tom dobry, to mi pride ako protichodne. Mate tiez ten pocit, ze dnesne IT upada, aspon co sa tyka firiem na SK a CR?