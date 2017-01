Německý procesor HitMerk 2000

Je to velice zvláštní, nemci napachali oproti rusum cechum tolik zla a dnes kracime v jejich zastupu a nedopustime kriveho slova na ne, ale jak je neco ruskeho musi se to hanit, nicit, spinit, travit!



Asi to bude tou supermoderní vestavenou technologii v tom procesoru 'slovanium_priorityDegradate'

Jeste by to mohl byt syndrom Debilisimoforte mozna Buranisimo Forte, ale nejspis ten procesor bude vazne nejlepší. Na světě