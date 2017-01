Zdravim,



nemate prosim tip na aplikaci pro widle, ktera by resila lokalni zalohy? Chtel bych, aby to umelo udelat kopii lokalnich dat na jine lokalni misto/mista na disku. Aby to umelo tyto zalohy "rotovat", staci mit tyden/X dni vzad. Aby to umelo udelat zalohy bud v urcity cas, nebo treba pri startu systemu. Pripadne aby to slo nejak zaridit (po spusteni, planovane ulohy).



Asi by to slo naskriptovat, ale kdyby na to neco bylo, bylo by fajn. Pokud mozno zadny kanon na vrabce :-)