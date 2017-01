pred par lety jsem koupil na ebayi za cca 2 usdve win po obtizich jsem nalzel driver pod kterym to chodi (rt2870)na donglu je jen napsano ra-wn712 v1.1prepokladam tedy ralink nebo realteknevi nekdo jestli se to da rozchodit na jadru 2.x event. jestli to ma podporu od ktere verze jadra nebo mam smulu ?vizualne vypada presne takto ale mozna po par letech ma jiny chipzde pisou Chip: 8188EUSmohl by mi nekdo napsat jak je obecny postup jak "rozchazovat hw"na linuxu a pripadne jak na ten muj dongle ?