Chyba při předávání Wi-Fi sítě

Na tom druhém routeru nestačí jen vypnout DHCP. Pokud to tak je, pak telefon nezná v síti svou IP adresu a nebude to fungovat. Musí pak přijít nejdřív do té první sítě, nastavit se podle DHCP a pak teprve transparentně přepnout na druhou fyzickou konektivitu. Problém je, že pokud je sekundární router stále routerem, pak jde o dvě oddělené sítě.



Aby to fungovalo, je potřeba druhý router přepnout do režimu bridge (někdy též AP), aby sdílel druhou vrstvu s prvním (hlavním) routerem. Pak se klient i při připojení přes sekundární router dostane k DHCP na primárním a všechno se bude chovat správně, protože jde o jednu síť.



Mám to tak na několika místech a funguje to velmi dobře.