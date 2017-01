$content = file("http://www.example.com/test.csv");

print_r($content);

Dlouho jsem v PHP nedělal, tak jsem to nějak zapomněl. Potřeboval bych načíst CSV soubor z externí URL. Vše je ok, ale nějak se nejspíš špatně detekují neviditelné znaky, chybí taky konce řádků a funkce file mi vše hodí do jednoho řádku:V proměnné $content existuje pouze klíč 0 obsahující celý obsah CSV souboru, nehledě na to, že je tam 50 záznamů (řádků).Poradíte mi, jak toto řešit? Díky.