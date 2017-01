Xbox 360 rodičovský zámek, kontaktování podpory

Zdravim, jeden chalanisko mi doniesol xbox360 ci mu nepomozem, zablokovali si tuto konzolu sposobom rodicovskeho zamku a nemozu do nej nic nainstalovat, teda iba nejake detske hry. Docital som sa, ze ak si nepamataju kod, aky bol zadany pri zapnuti rodicovskej kontroly tak treba kontaktovat support.Pred tym ako som to spravil som pozrel este na net, ze pravdepodobne existuju sposoby ako to odomknut priamo v menu konzole za pomoci ovladacu- stlacenim kombinacie tlacitok. Ale to co som nasiel bud nefungovalo, alebo bolo pre inu verziu softwaru v konzole(tusim to volaju dashboard).Takze som chcel kontaktovat support. Na to aby sa to udialo potrebujem xbox/microsoft ucet. Tak som si ho zalozil. Dalej su na vyber moznosti a to bud chat so supportom, alebo ze by mi zavolali na telefon. Kedze anglicky viem len trocha tak radsej chat. Problem je ze sa do chatu nedostanem, lebo su tam policka oznacene akoa chce to meno a priezvisko, zial zapisovat do tych policok nejdeeste je tam posledne policko email ten prepisat tiez nejde, ale je to mail moj na ktory som registroval ucet. Bez toho aby som napisal svoje meno a priezvisko support nekontaktujem, ale mne ta stranka nedovoluje ho tam napisat. Rovnako je to aj s poziadavkou na podporu cez telefon. Tiez to pyta meno a priezvisko. Dalsia moznost ktora tam bola je kontaktovat dobrovolnika na chat, ale to nieje ich clovek. Skusil som to vela mi nepomohol dal mi telefonne cislo vraj ma prepoja podla regionu na spravne miesto.Ale ozvala sa slecinka, lamavou anglictinou sme sa dostali postupne od problemu az k mojmu telefonnemu cislu. Trvalo to asi 15 minut.. Potom nas prerusilo, kedze mojich 23eur nestacilo na dlhsi hovor. A fakt nemam dalsich 50eur na telefonat:D keby aspon v ceskom ci slovenskom jazyku.Pokusil som sa teda este napisat problem na ich forum v casti support /account. Ze sa proste neviem dostat na support chat a ze tie policka su neprepisovatelne. Je to sice len par dni ale nikto sa neozval. Dnes som zistil, ze maju aj na tweeteru nejaky support. Tak som si zalozil ucet na tweeteru, pri registraci to po mne chcelo telefonne cislo, ale vraj ho zadat nemusim, ze je len pre lepsie overenie a do buducna ak mozno bude neico z uctom.Napisal som tweet na xbox ucet, iba jednu spravu. Neviem ci je zakazane pridat do spravy aj odkazale v za par minut asi 4 mi ucet na twittru zablokovali:D Trocha nechapem co robim zle, asi vsetko. A ako postupovat dalej:D