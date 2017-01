AGPL licencia pre backend utility?

Zdravim,



aktualne riesim ako sa postavit k danej situacii a prosim tunajsich diskuterov o nazor - samozrejme, nebudem ho brat ako nazor pravnika, ide mi len o nazor, ako to vidi niekto iny od fachu.



Tu je situacia:

Uzivatel si v mojom eshope vlozi do kosika software. Platba prebehne cez PayPal a nasledne PayPal notifikuje moj web o uspesnej platbe. Web vola skriptom uctovny software, z neho vypadne PDF faktura, nasledne iny script predhodi tuto PDF fakturu java utilite, ktora pomocou iText-u vlozi do PDF elektronicky podpis. nasledne je faktura odoslana zakaznikovi.



iText je licencovany pod AGPL a ak spravne chapem AGPL, tak sa jedna zjednodusene o GPL pre aplikacie s ktorymi "koncovy uzivatel komunikuje po sieti". Otazka znie: Komunikuje tento moj zakaznik s mojou java utilitou po sieti? Resp. popisuje/(vztahuje sa na)AGPL tento use-case?



iText je dual licencovany, t.j. kupim si ho a nemusim to riesit, alebo je pre mna zavazna AGPL licencia. Ak je zavazna, tak mam povinnost splnit, co pozaduje licencia, tj. zverejnit java kody na webe, atd... - co nie je problem, ide o utilitku na jednotky riadkov, mna skor zaujima tento problem vseobecne.



napr. ak by bol pod AGPL licencovany nejaky PHP framework, v ktorom je napisany moj web, tak nie je o com sa bavit, musim zverejnit cely kod webu, alebo cely web by bol napisany v java a iText by bolo len jedno z mnohych jar-iek prilinkovanych k mojmu war-u/ear-u.



ale ako sa k tomu postavit v mojom pripade?



Aby som to este zjednodusil, podla mna mam 3 moznosti:

1) kupim si iText - a nemusim nic zverejnovat

2) plati pre mna AGPL licencia - nic neplatim, ale musim zverejnit kod

3) tento pripad nespada pod AGPL - a nemusim teda nic ale ako "favor" mozem sa k tomu postavit ako v bode 2



dakujem za vsetky podnety.