One shot rendering v Cloudu?

Ahoj,

potřeboval bych se zeptat, kde bude nejlepší spouštět skripty s renderingem pro jednu appku.

Momentálně to jeden na jednom dvoujádrovém serveru, ale ten přestává stíhat. Momentálně renderuje 8 sekund, ale kdyby byly ve frontě další zákazníci, tak by si docela počkali.

Dále bychom na těch one shot renderech docela dost ušetřili si myslím...

Chtěl bych něco, co bude škálovatelné a po vykonání renderu se může vypnout.

Prostě něco jako deployment instance pro každý render zvlášť s tím, že po vykonání se terminuje.

Bohužel bootování instancí trvá moc dlouho...

Našel jsem AWS Lambda, který vypadá suprově, ale pochybuju, že se do toho bude moct nahrát Blender...

Dále aws ec2 s GPU, kde to renderování bylo fakt rychlé díky tomu, že se renderovalo přes GPU, ale ten boot time je tristní.

Nevíte někdo o něčem? Prostě něco jako one time skript exekuce s tím, že by se v tom mohlo renderovat přes Blender a pak to ukončit.