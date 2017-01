Ahoj, pokouším se wifi klienty Mikrotiku ověřovat pomocí radiusu (jen na základě MAC) Radius log: Fri Jan 13 14:04:27 2017 : Auth: Login OK: [50:60:22:16:16:16/] (from client clients port 0 cli 50-60-22-16-16-16) Mikrotik log: 14:04:30 wireless,info 50:60:22:16:16:16@wlan2: connected 14:04:30 wireless,info 50:60:22:16:16:16@wlan2: disconnected, 802.1x authentication failed zatím se mi nedaří se připojit

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj