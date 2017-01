Ahoj, mam web na serveru s debianem, stranky jsem zapezpecil pres https s certifikatem od RapidSSL, nektere android zarizeni mi vraceji hlasku ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID, z prohlizecu (chrome/firefox) na pc problem nemam, v cem je problem ? chyby na android zarizenich korenovy certifikat nebo co? Co s tim mohu delat ? Myslel jsem, ze rapid je dost znamej na to aby byl i na mobilnich platformach. Marek