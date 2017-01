hrozi nam globalna apokalypsa?

Hawking nedavno strasil ze pokusy vedcov v CERNe by mohli sposobit rozpad falosneho vakua, to znamena ze by nastal podobny proces ako pocas inflacie kratko po vzniku vesmiru, tiez som uz pocul nazory vedcov ktori tvrdia ze by sa tam mohla vytvorit miniaturna cierna diera. Podla vacsiny vedcov by sa hned vyparila ale su aj teorie ze by mohla postupne narastat a nakoniec by sa cela zem scvrkla do velkosti hrasku. Tiez som pocul ze sa do vzdialenosti do 6000 svetelnych rokov od nas nachadza hviezda pri ktorej hrozi nebezpecenstvo vybuchu na supernovu a je k nam otocena priamo polom takze by nas mohol zasiahnut zablesk gama ziarenia co by zabilo vsetky suchozemske tvory na nasej planete. A tiez je tu riziko ze nas objavi vyspela mimozemska civilizacia ktora nas bude chciet zotrocit alebo vyhladit.