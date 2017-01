Bind 9 občas vrací chyby

zone "lokal" {type master; file "/etc/bind/zones/local.txt";};

zone "lokal2" {type master; file "/etc/bind/zones/local.txt";};

options {

directory "/var/cache/bind";

dnssec-validation auto;

auth-nxdomain no; # conform to RFC1035

listen-on {

127.0.0.1;

};

listen-on-v6 { any; };

allow-transfer { none; };

forwarders {

10.0.x.x;

10.0.x.y;

};

forward only;

};

(127.0.0.1) Standard query 0x1234 A abc.lokal

(10.0.x.x) Standard query 0x1235 A abc.lokal

(10.0.x.x) Standard query response 0x1235 No such name A abc.lokal SOA a.root-servers.net

(127.0.0.1) Standard query response 0x1234 No such name A abc.lokal SOA a.root-servers.net

Ahojte, mám nastavený lokálny bind9 dns server pre resolvovanie lokálnych domén, napríklad *.lokal. Pomerne často sa mi stáva, že vo firefoxe refreshnem stránku na tej lokálnej doméne a výsledkom je chyba. Po ďalšom refreshi je opäť všetko v poriadku (niekedy je treba refreshovať aj viac krát).Mám ubuntu 16.04. Sieť mám nastavenú tak, že primárne dns mám 127.0.0.1 a sekundárne 10.0.x.x./etc/bind/named.conf.local:/etc/bind/named.conf.options:Vo wiresharku to vyzeralo cca takto (nebolo jednoduché to odchytiť, keďže sa to stáva občasne):To isté skúša aj s AAAA a celé sa to zopakuje niekoľko krát.Niečo mi hovorí, že to bude súvisieť s IPv6, ale neviem to naisto a ani ako konkrétne. Skúsil som cez /etc/default/bind9 nastaviť ipv4 (OPTIONS="-4 -u bind"), ale je to ešte horšie.V syslogu je niekoľko dnssec chýb napr. clients2.google.com, ale nič, čo by súviselo s mojím problémom.Nejaké tipy?