FreeNAS znám trochu, chtěl jsem se vyhnout BSD, protože to neovládám, ale dalo by se na ten openmediavault kouknu.

Ten veeam se koukam me FREE verzi end point backup to vypadá dobře, máte s tím někdo zkušenosti jestli je to použitelné?



Jinak ještě takovou pikantnost, bylo by možné z FreeNAS/Openmediavaultu/další NAS distrubice probudit pomocí wake on lan v noci ty stanice a nechat na nich spustit jednorázově backup pomocí toho veam endpoint a poté je opět vypnout ?