IPv6 a přístup na web bez AAAA

Pokud má přístup jen do IPv6 sítě, pak to opravdu nebude fungovat.



Rozšířenější je dnes ale dual-stack, tedy že klient má obě adresy a připojí se jedním či druhým protokolem.



Třetí variantou je NAT64 (šest-čtyři, ne šedesát čtyři), kdy má klient skutečně jen IPv6 adresu, ale router a DNS server na cestě mu u IPv4-only zdrojů simulují IPv6 adresu a pak mu transparentně zprostředkovávají konektivitu do čtyřky. Výhodu je, že oba protokoly je potřeba udržovat jen na jednom místě, zbytek sítě je single-stack jen na IPv6. Takhle prý funguje celý Facebook – jak datacentrum, tak i kanceláře. O IPv4 tam ví jen hraniční routery.