Ahojte, rad by som zacal so studiom AngularJS 2, ale najprv by som sa s vami rad poradil. Povodne som zvazoval ci zvolit React alebo Angular, ale Angular je vraj robusnejsi, a tazsi na ucenie. Takze ak zmaknem Angular, nebudem mat problem prejst kedykolvek na React, neviem co je na tom pravdy, preto by som rad pocul vas nazor. Tiez by ma zaujimalo, ci je podla vas dobre zacat s AngularJS alebo AngularJS 2? Respektive nejake ine prerekvizity? Dakujem