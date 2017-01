Chtěl bych si přečíst nějakou knihu o tématice IT. Může to být historie, může to být hacking nebo cracking, může to být "10 dehberoucích důvodů proč je C++ nejlepší jazyk na světě", může to být řízení projektů, může to být román... prostě hledám nějaký best seller ze světa IT, který je fakt dobrý a zajímavý, inspirativní. POZOR - nechci nějaký manual k čemukoliv (Java za 21 dní), spíše takové povídání. Něco co mě nadchne, ale aby to zase nebyl bulvár pro teenagery (viz knihy o hackingu), protože přecijen jsem programátor a už jsem po tom světě trochu pochodil.



Někdo nějaké tipy?