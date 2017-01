Ahoj,

snažím se na zařízení UBNT AirRouter HP přidat do ACL mac address přes ssh.

Na stránkách UBNT jsem našel příkaz:

iwpriv "ath0" add mac 00:11:22:33:44:55

nevrátí to žádnou chybu, ale když se po provedení tohoto příkazu podívám přes web zařízení do ACL, MAC adresu tam nevidím.



máte někdo zkušenost jak na to?

díky