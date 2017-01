Jaky zvolit jazyk

Potrebuju si udelat apku, ktera nabehne po prihlaseni uzivatele do Windows. Bude ocekavat jmeno a heslo a to odesle prostrednictvim HTTPS a bude ocekavat ze serveru rc 1 nebo 0. V pripade rc 0 se aplikace uzavre. V opacnem pripade vyzve uzivatele na zopakovani pokusu. Aplikace by nemela reagovat na zadne pokusy o jeji uzavreni, dokud neni rc 0.



Jaky programovaci jazyk pro takovy ukol zvolit? Napadl me Python a nasledovne kod prevest do "exe". Nevim ale jak moc se da v Pythonu vyhnout zabiti taskmanagerem i kdyz tohle bude problem asi pro kterykoliv jazyk.