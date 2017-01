Stabilita:

- je to viacmenej to iste, musis sa jedine starat naviac o Docker layer, pokial neupgradujes Docker/kernel bez testovania, tak je to OK



Bezpečnost:

- pokial budes pouzivat host network (co asi bude pretoze performance) a daemon bude v kontajneri bezat pod rootom, tak docker ti zase neda takmer ziadnu bezpecnost naviac



Kde vsak mozes ziskat je HA (zavisi na pouzitom toole, napr. Kubernetes), jednoduchy update/rollback (jednoducho nastartujes novy/povodny image), ...