Co brání v C++ tomu, aby byly do kódu vloženy automaticky řádky pro uvolnění již nevyužitelných zdrojů v čase kompilace? Je to pŘece deterministický úkol, až na nějaké speciální případy je známo, kde je potřeba paměť uvolnit. Proč to teda musí programátor psát ručně?



A z jiného soudku, proč má třeba Java ještě pořád GC, když uvolňování zdrojů lze předvídat už v čase kompilace? GC přece zbytečne spotřebovává paměť a čas procesoru, tak nač?



Příklad kde to už existuje: Objective-C a Automatic References Counter.