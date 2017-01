Sdílené připojení přes Raspberry Pi

interface=eth0

listen-address=192.168.1.1

dhcp-range=192.168.1.50,192.168.1.100,12h

server=8.8.8.8

bind-interfaces

domain-needed

bogus-priv



Zdravím, potreboval by som poradiť ako sa dostanem na zariadenie, ktoré je do netu pripojené cez eternet port raspberry pi. Raspberry je cez wifi (neviem to pomenovať po slovensky - je to zdieľané pripojenie, alebo premostenie - bridge..?). Postupoval som podľa tejto stránky Všetko funguje tak ako má. Keď sa ku raspi pripojím s pc, pridelí mi adresu v rozsahu ktorý je tu nastavený:Problém je, že tým zariadením je 3d tlačiareň s reprap Duet kontrolerom. Ten sa ovláda cez vlastnú webovú stránku.V konfigurácii Duet-a môžem nastaviť buď pevnú adresu, alebo pridelovanú dhcp.V sieti mám adresy 10.10.10.xxx. Duet pripojený na raspi dostane adresu 192.168.1.xxx.Pre ovládanie tlačiarne potrebujem zobraziť webovú stránku z Duet v počítači na sieti 10.10....A teda vôbec netuším ako na to.Ďakujem za každú radu vopred.